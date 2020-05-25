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«Будь счастлива, красотка!»: Галкин нестандартно поздравил падчерицу с днем рождения

Кристине Орбакайте исполнилось 49 лет.

«Будь счастлива, красотка!»: Галкин нестандартно поздравил падчерицу с днем рождения
Максим Галкин. Фото Global look press

25 мая Кристине Орбакайте исполнилось 49 лет. Одним из первых поспешил поздравить певицу с этим праздником Максим Галкин. В честь этого события артист собственноручно смонтировал видеоролик на одну из последних композиций певицы. Результат юморист продемонстрировал в личном блоге.

«Кристиночка, с днем рождения! Будь счастлива, красотка! Спасибо за замечательную новую песню, вот смастерил в домашних условиях на нее клип», — подписал он видео.

Немного опередил Максима Галкина с поздравлением Орбакайте Игорь Николаев. Он обнародовал в Instagram несколько архивных кадров с ней и Аллой Пугачевой. Кристина предстает на фото со стрижкой, а Алла Борисовна — с необычно ярким цветом волос.

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