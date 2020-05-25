«Он в полном сознании»: стало известно об истинном состоянии Бориса Моисеева

Как утверждает представитель музыканта, слухи о нем сильно преувеличены.

Недавно продюсер Андрей Разин огорошил рассказом о 66-летнем Борисе Моисееве, перенесшем инсульт. По его словам, звезда мало кого узнает и испытывает проблемы с памятью. Представитель музыканта, ушедшего со сцены, опроверг эту информацию.

«Он в полном сознании, этим летом должен начать писать свою вторую книгу. Первая была «Птичка: живой звук», с названием второй пока не определился», — рассказал он КП.

По его словам, Моисеев ведет образ жизни обычного пенсионера, занимается своим здоровьем и ждет окончания режима самоизоляции, чтобы отправиться на фестиваль Вайкуле в Юрмалу. Его пригласили туда в качестве почетного гостя.

Сплетни о своем не лучшем состоянии и бедности Борис Михайлович воспринимает болезненно и каждый раз переживает. Но оправдываться в социальных сетях не собирается — принципиально. Артист сохранил свою профессиональную гордость.