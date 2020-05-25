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Звездный гость

«Он в полном сознании»: стало известно об истинном состоянии Бориса Моисеева

Как утверждает представитель музыканта, слухи о нем сильно преувеличены.

«Он в полном сознании»: стало известно об истинном состоянии Бориса Моисеева
Борис Моисеев. Фото Global look press.

Недавно продюсер Андрей Разин огорошил рассказом о 66-летнем Борисе Моисееве, перенесшем инсульт. По его словам, звезда мало кого узнает и испытывает проблемы с памятью. Представитель музыканта, ушедшего со сцены, опроверг эту информацию.

«Он в полном сознании, этим летом должен начать писать свою вторую книгу. Первая была «Птичка: живой звук», с названием второй пока не определился», — рассказал он КП.

Борис Моисеев, Лев Лещенко, Юлия Началова. Фото
Борис Моисеев, Лев Лещенко, Юлия Началова. Фото Global look press.

По его словам, Моисеев ведет образ жизни обычного пенсионера, занимается своим здоровьем и ждет окончания режима самоизоляции, чтобы отправиться на фестиваль Вайкуле в Юрмалу. Его пригласили туда в качестве почетного гостя.

Сплетни о своем не лучшем состоянии и бедности Борис Михайлович воспринимает болезненно и каждый раз переживает. Но оправдываться в социальных сетях не собирается — принципиально. Артист сохранил свою профессиональную гордость.

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