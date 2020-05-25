«Счастливые»: Джиган разместил свежую совместную фотографию с Самойловой и сыном

Рэпер Джиган в Instagram разместил снимок со своей супругой, моделью Оксаной Самойловой, и сыном Давидом. Судя по всему, все непонимания в этой звездной паре остались окончательно позади. Снимок неархивный. Ранее он размещал только старые фотографии с женой. «Счастливые», — подписал он совместный кадр, на котором царит полная идиллия.

Еще совсем недавно Самойлова утверждала, что не собирается прощать выходки супруга. Она твердо стояла на разводе. Впрочем, совместный кадр с мужем убеждает в обратном. Скорее всего, музыканту удалось вымолить прощение у жены за свои прегрешения.

Отметим, что проблемы в семействе начались вскоре после рождения сына Давида, чуть больше трех месяцев назад. Джиган, что называется, пустился во все тяжкие. Он пил, вел разгульный образ жизни, даже снимал странное видео, где просил дочерей принести и открыть ему пиво.

В итоге рэпер оказался в американском рехабе. Семья в тот момент еще не вернулась из Америки в Россию. После курса лечения рэпер и его семья приехали на родину. Но и здесь первое время музыкант вел разгульную жизнь, чем и вывел окончательно из себя Самойлову.