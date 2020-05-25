Барабаш заявил, что в браке с третьей женой чувствовал себя человеком «с планеты вареников и сала»

По его словам, у них в отношениях было много вопросов и непонимания.

Актер Алексей Барабаш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему ушел от третьей супруги Юлии. Она единственной из его жен не была актрисой. У них родился сын Матвей.

«Я подумал, что мне нужна не актриса в качестве жены после двух неудачных браков с коллегами. Так я познакомился с Юлей. Она работала администратором в Доме кино. Мне она, конечно, сразу понравилась. Юля ответила взаимностью. Она меня воспринимала, как простого человека, который за ней ухаживает. Ей от этого, конечно, было приятно». Алексей Барабаш

При этом, по словам актера, он быстро понял, что попал на какую-то другую планету. «Это была планета вареников, сала, коврижек и расстегаев. Мы совершенно разные люди. Она типичная хохлушка, которая очень любит готовить. Если я звонил и говорил, что задерживаюсь, то она начинала меня в чем-то подозревать. Было много вопросов и непонимания. Юля мне говорила, что я человек с другой планеты», — заметил он.

Как сказал актер, их брак не спас даже совместный сын Матвей. «Если в моей жизни не было Юли, то я многого не понял. Да, у нас появился сын. У нас с ним одно лицо. Но я влюбился в другую девушку и все разрушилось», — сказал Барабаш.