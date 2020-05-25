Дама в красном: Николаев поделился архивным фото с ярко-рыжей Пугачевой

25 мая Кристине Орбакайте исполнилось 49 лет, певицу поспешил поздравить композитор Игорь Николаев. В личном блоге он опубликовал несколько архивных кадров с ней.

Внимание многих фолловеров привлек кадр, на котором запечатлена дочь Примадонны совсем юной — с модной в 90-е годы стрижкой и очаровательной улыбкой.

Алла Пугачева сидит рядом с наследницей и с интересом рассматривает содержимое коробки, возможно, подарка для Кристины. В то время у певицы были ярко-рыжие волосы, которые она собрала на макушке актуальной тогда заколкой-крабом. И мать, и дочь — обе одеты в красное.