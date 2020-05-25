«Внутри произошел взрыв атомной бомбы»: Алексей Барабаш ушел от первой жены после аварии

Актер Алексей Барабаш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый брак с актрисой Ольгой Белинской. После аварии он расстался с супругой. Причем, как он утверждает, именно она его выгнала, несмотря на общего сына.

«На третьем курсе института мы познакомились с Олей. Она была первая на курсе. Очень талантливая актриса. Это была мальчишеская история. Из оперы все самое лучшее должно быть у тебя. Мне было 19 лет, когда родился мой сын. Я настаивал, чтобы ребенок был рожден. Я был против аборта. Нам, конечно, говорили, что рано. Но мы были союзниками. Мы насмехались над всеми, кто просил Олю сделать аборт. Сейчас мой сын композитор. Я горжусь им». Алексей Барабаш

Как отметил актер, они искреннее любили друг друга. Правда, потом начались ссоры и даже расставания. Окончательно их отношения прекратились после аварии, в которую они вместе попали.

«Это была кульминация. Я сидел за рулем. В машине была Оля, мой друг с подругой. Как раз ударили первые заморозки, образовалась наледь. Пострадали только девочки. У нас с другом не было даже царапин. А девочек увезли в реанимацию. У Оли черепно-мозговая травма, а у подруги — увечье лица. Я потом забрал домой жену. Ухаживал за ней. В конечном итоге Оля сделала свой выбор. Однажды сказала: «Я подумала и все-таки мы не можем быть вместе». У меня внутри произошел взрыв атомной бомбы. Я тогда был горяч, вспыльчив, агрессивен. Она сама приняла такое решение. Через время она сказала, что это была травма и она не то делала. Но я не смог ее простить», — сказал Алексей Барабаш.