Первое семейное фото: Петросян впервые опубликовал снимок с Брухуновой

Евгений Петросян удивил подписчиков своей личной страницы в Instagram. Эстрадный артист опубликовал первую совместную фотографию с Татьяной Брухуновой. Причем нельзя не заметить, что кадр получился по-настоящему стильным. Оба сидят на скамейке, на почтительном расстоянии друг от друга и смотрят прямо в камеру. Возлюбленные в одинаковых плащах нестандартной двойной расцветки, а также в очень похожих белых кроссовках. Если на Брухуновой наряд смотрится сообразно ее привычному следованию модным трендам, то Петросян будто бы полностью преобразился и стал моложе на десяток лет.

«Family look», — подписал кадр юморист, расставив точки над «i» в вопросе его отношений с избранницей.

А вот с соблюдением правил самоизоляции у пары получилось все не столь гармонично. Юморист в черной маске и кожаных перчатках, видно, что он думает о защите от коронавируса. В то время как его спутница и без маски, и без перчаток. Впрочем, рядом с ними никого нет, поэтому меры защиты не столь и обязательны.

К сожалению, юморист отключил для своих подписчиков возможность комментировать этот кадр, так что мы не узнаем, как поклонники выразили бы радость от первого семейного кадра одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бузнеса.