«Спасибо за все добрые пожелания и любовь»: Николь Кидман поблагодарила фанатов за заботу о ее здоровье

Николь Кидман идет на поправку после того, как она сломала лодыжку во время не самой удачной пробежки. В минувшую субботу, 23 мая, актриса поделилась с поклонниками последними новостями о своей травме, а также поблагодарила всех за добрые пожелания. В данный момент Кидман восстанавливается дома, сообщает издание People.

«Спасибо за все добрые пожелания и любовь. Я снова на правильном пути… и почти на правильной ноге», — написала актриса в Instagram, приложив к тексту теплое селфи вместе с мужем Китом Урбаном.

Впервые о травме Кидман стало известно во вторник, 19 мая, когда ее супруг поделился неприятными подробностями происшествия на австралийском шоу The Project.