«На Стоцкую похожа»: Марию Ивакову в новом имидже не узнали поклонники

Мария Ивакова после болезни и карантина из-за подтвержденного CoViD-19, появилась перед поклонниками в неожиданном образе. Девушка примерила афрокудри, немало удивив тем самым своих поклонников. Селфи с неожиданной укладкой в настоящий момент активно обсуждается в Сети.

«Не признала», «На Стоцкую здесь похожа», «Совсем другая какая-то», — удивились подписчики, увидев фото возлюбленной Никиты Ефремова.

Многим стиль пришелся по вкусу. «Какая красотка», «Ну ты огонь, Маша!», «Вау! Какая знойная», — с восторгом отметились комментаторы.

Оказалось, что новый образ Иваковой был сделан специально для проекта «России 1» «Танцы со звездами». Звезда, хоть и сошла с дистанции из-за коронавируса, все-таки выступила в последний день шоу вместе с Евгенией Папунишвилли, станцевав зажигательный джайв.

Мария не забыла поздравить через Instagram победителей проекта – актера Ивана Стебунова и танцовщицу Инну Свечникову.