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«Что бы поесть?»: Асмус не постеснялась обнародовать кадр с двойным подбородком

Артистка недавно пожаловалась, что набрала лишний вес.

«Что бы поесть?»: Асмус не постеснялась обнародовать кадр с двойным подбородком
Кристина Асмус. Фото Global look press

Кристина Асмус недавно в эфире «Вечернего Урганта» призналась, что поправилась. В самоизоляции она уединилась в загородном доме со своим мужем Гариком Харламовым и, как и многие в этот период, лишилась возможности вести активный образ жизни. Да еще вторая беда – холодильник всегда рядом.

Зайдя в студию Первого канала, Кристина с трудом присела на диван, пожаловавшись, что даже ногу на ногу закинуть не может. Оказалось, что брючный костюм, в котором она решила появиться на телеэкранах, был куплен еще до самоизоляции.

А недавно, звезда выложила шутливое видео в stories Instagram, где она предстает с двойным подбородком и рассуждает: «Что бы поесть в час ночи? Пельмешки. Отлично! Пойду со сметанкой наверну».

Кристина Асмус. Фото
Кристина Асмус. Стоп-кадр https://www.instagram.com/asmuskristina/

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