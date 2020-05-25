«Что бы поесть?»: Асмус не постеснялась обнародовать кадр с двойным подбородком

Кристина Асмус недавно в эфире «Вечернего Урганта» призналась, что поправилась. В самоизоляции она уединилась в загородном доме со своим мужем Гариком Харламовым и, как и многие в этот период, лишилась возможности вести активный образ жизни. Да еще вторая беда – холодильник всегда рядом.

Зайдя в студию Первого канала, Кристина с трудом присела на диван, пожаловавшись, что даже ногу на ногу закинуть не может. Оказалось, что брючный костюм, в котором она решила появиться на телеэкранах, был куплен еще до самоизоляции.

А недавно, звезда выложила шутливое видео в stories Instagram, где она предстает с двойным подбородком и рассуждает: «Что бы поесть в час ночи? Пельмешки. Отлично! Пойду со сметанкой наверну».