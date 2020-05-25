«Что может быть милее?»: Петров растрогал поклонников нежным кадром с любимой

Пожалуй, Александр Петров еще никогда так искренне и открыто не любил. После четырехлетних отношений с актрисой Ириной Старшенбаум и даже помолвки, он неожиданно порвал с ней, а потом вдруг появился в свете со Стасей Милославской. Многие не верили, что это серьезно, поговаривали, что артист просто решил отвлечься от неудачного романа. Но оказалось, все не так.

Артист влюбился и серьезно. В конце 2019 года он на сцене кинотеатра «Октябрьский» публично признался своей девушке в любви. А потом стало известно, что они живут вместе. Стасю Александр трогательно называет «волшебством» и радует своих поклонников трогательными снимками с девушкой в Сети.

Последнее фото, которое он опубликовал в Instagram, особенно взволновало его фолловеров. В кадре он нежно прижался к своей возлюбленной, в руках у которой оказался котенок. Этого пушистого друга подарил Милославской Петров, взяв из приюта для животных.

«Саманта, Стася, Саша. У нас сегодня праздник. Как и каждый день. 24 мая», — подписал он кадр.

Что за торжество они отмечают в этот день, актер так и не признался.