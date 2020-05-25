«Как страшно»: Бероев показал Алферову в татуировках

Егор Бероев взволновал своих почитателей снимком Ксении Алферовой в купальнике. Кадр со своей женой он обнародовал в Instagram.

На фото 46-летняя актриса идет по пляжу в красном бикини. Голову звезда прикрыла голубой банданой. Стройная фигура дочери знаменитой «Констанции» вызвала восхищение у пользователей Сети. «Хорошая форма», «Прекрасная фигура», «Какая стройная!» — написали люди в аккаунте Бероева. Однако внимание фолловеров больше привлекли тату, которыми было усыпано все тело артистки.

«Неожиданный ужас. Я надеюсь, что они временные», «Ужас… Зачем же так себя безвкусно разукрашивать?», «Как страшно», — стали писать наперебой комментаторы, критикуя увиденное. Однако самые внимательные поклонники Алферовой прояснили ситуацию – в профиле звезды есть ее снимки в купальнике и там татуировок не видно. Скорее всего, это фотошоп. «Ну а зачем такое показали?», «Зачем так жену портить татушками?» — стали спрашивать Бероева его подписчики. «Чтобы вас напугать», — ответил он.

Впрочем, нашлось немало и тех, кому шутка актера пришлась по вкусу. «Ай, как шикарно! Муж с чувством юмора – это счастье!», «Ксению и тату не испортишь», «Аааа!! Егор – красавчик», — написали они под фото.