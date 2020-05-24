«Вспомнили 80-е»: Рудковская в мини-платье с блестками и митенках станцевала с Плющенко

Яна Рудковская на личной страничке в Instagram приняла участие в очередном челлендже. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее музыкальный продюсер вместе с супругом олимпийским чемпионом Евгением Плющенко исполнила ламбаду, посоветовав поклонникам «танцевать бедрами».

На этот раз бизнесвумен решила вспомнить 80-е, о чем она и рассказала верным почитателям в микроблоге. Светская львица облачилась в украшенное блестками мини-платье. Свой трендовый монохромных лук Яна дополнила ботильонами на каблуке и плотными черными колготами. Особое внимание знаменитость уделила аксессуарам, подобрав к наряду перчатки-митенки.

«Вспомнили 80-е», — отметила Яна.

В качестве музыкального сопровождения Рудковская вместе с мужем олимпийским чемпионом выбрала одну из композиций группы Modern Talking. На этот раз компанию звездным родителям в танцевальном челлендже составил и семилетний Гном Гномыч.

Даже на домашней изоляции бизнесвумен находит занятия для всей семьи. Пока одни знаменитости устраивают кулинарные мастер-классы, а другие советуют подписчикам просто отоспаться или навести порядок в доме, Яна снимает юмористические видеоролики с Евгением Плющенко и устраивает в своем загородном особняке импровизированные дискотеки.

К слову, дома сидят и старшие дети бизнесвумен от Виктора Батурина: пасынок Андрей и сын Николай. Мальчики пока не посещают занятия в МГИМО. Они учатся в дистанционном формате, как и дочка композитора и певца Дмитрия Маликова — Стефания. Наследница музыканта стала студенткой факультета международной журналистики, выбрав тот же вуз, что и сыновья Яны.