Анна Ардова раскрыла секрет Эвелины Бледанс.

Актриса Эвелина Бледанс в своем Instagram не только рассказывает о жизни со своим ребенком на даче и читает сказки детям, но и встречается онлайн со своими подругами. На этот раз к ней заглянула лучшая подруга и коллега – Анна Ардова. Актрисы вспомнили совместные проекты, популярных персонажей Крис и Энджи, которых они играли. Эвелина показала подруге свой сад и раскрыла секрет: сейчас она готовится к съемкам нового проекта, в котором должна появиться в обтягивающем спортивном комбинезоне. Поэтому звезда решила похудеть и стала принимать специальные таблетки, помогающие контролировать аппетит.

В одной и трансляций в Instagram она запила водой такую капсулу и на нее обрушился целый шквал вопросов от поклонников. Бледанс была шокирована такой реакцией, она никак не ожидала столь повышенного внимания, особенно того, что некоторые звезды шоу-бизнеса станут активно обсуждать эту тему на своих страничках в социальных сетях.

«Я всегда за здоровый образ жизни. Для меня даже принять таблетку от головы не простое решение, даже если болит голова я буду терпеть, пока слезами не изойдусь. Но тут сработал такой инстинкт. Все мы ищем разные новые штуки, и я решила попробовать», – рассказала Эвелина Бледанс. Однако принимать какие-либо лекарства надо строго под присмотром врача считает она.

Анна Ардова поддержала подругу, как коллега она понимает, что значат лишние кг для артиста. А также подчеркнула, что такой способ – это не редкость в актёрской среде. «Я стараюсь, есть меньше мяса, я убрала все жирное и жаренное и ем только бездрожжевой хлеб», – поделилась собственными лайфхаками Анна.

Бледанс продемонстрировала свой результат – она влезла в джинсы, которые носила в 20 лет. Анна Ардова порадовалась за подругу и подтвердила, что сейчас Эвелина выгладит отлично и заряжена позитивом.

Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог:

– Главное правило – лекарства всегда должен назначать врач. Это, в том числе, касается и «таблеток для похудения». Дело в том, что лишний вес может иметь самые разные причины и бороться надо именно с первоисточником проблем. Назначение медикаментов «самому себе» может быть очень опасным. Общее правило – если вы видите на весах лишние килограммы, для начала проконсультируйтесь со специалистом.