Стол в алых тонах: Яна Рудковская вновь похвасталась своим завтраком

Яна Рудковская продолжает радовать своих подписчиков в Instagram фотографиями аппетитных завтраков. Причем на первом месте обычно оказываются не изысканные и необычные блюда, а, скорее, столовые приборы и цвета. В воскресенье, 24 мая, продюсер выбрала главным цветом своего дня красный, а основным украшением стола стали огромные алые розы необычного сорта, словно вывернутые наизнанку.

Также общую цветовую тематику поддержали красные фужеры, малина и чашка с розовым йогуртом, украшенная ягодой клубники. Впрочем, напиток у Рудковской всегда остается неизменным — это чай с долькой лимона. А в качестве основного блюда — яичница.

Интересно, как к подобным завтракам относится супруг Яны, Евгений Плющенко, ведь стол всегда накрыт только на одну персону.