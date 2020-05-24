«Насмеялись!»: под женой Виторгана с дочерьми на руках оборвались подвесные качели

Бывший свекор Ксении Собчак порадовал верных почитателей свежим видеороликом. Свои незапланированные «карантинные» каникулы Эммануил Гедеонович проводит вместе с семьей. В кадре помимо самого актера отметилась и его нынешняя супруга — 58-летняя Ирина Млодик. Пока народный артист России занимался на беговой дорожке, мачеха Максима Виторгана раскачивалась на подвесных плетеных качелях в компании дочерей.

Так, на руках Ирина держала двухлетнюю Этель и восьмимесячную Клару. Ни сама Млодик, ни Виторган-старший не ожидали того, что тросы не выдержат такого веса. В итоге под возлюбленной Эммануила Гедеоновича оборвались качели. Ирина смогла удержать дочек, приземлившись на плитку. Супруга актера дала понять, что все обошлось вполне благополучно. Млодик с юмором отнеслась к произошедшему, поспешив успокоить верных почитателей.

«Не беспокойтесь, все хорошо!! Насмеялись!» — отметила супруга актера в комментарии к свежему посту.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Эммануил Виторган с особой теплотой относится к своей второй половинке. Актер благодарил жену за появление девочек. Говорил, что Ирина Млодик дала ему новый смысл жизни. Теперь актер в полной мере может наслаждаться отцовством.

У народного артиста России, как известно, есть уже взрослый 47-летний сын Максим. На воспитание которого, по словам самого Эммануила, у него не было времени, всем занималась его ныне покойная супруга Алла Балтер.

«В детстве Максима я был достаточно занят в своей профессии, много снимался», — пояснил актер.

Сын Виторгана-старшего сам стал многодетным отцом. У него есть 23-летняя дочь Полина и 19-летний сын Даниил. В браке с телеведущей Ксенией Собчак на свет появился младший наследник актера — Платон, ему три годика.