Отец года: Джиган включил для дочек жестокую видеоигру с рейтингом 18+

Певец Джиган выложил в своем личном аккаунте в Instagram новую сторис, которая понравилась далеко не всем его подписчикам. В ролике дочки артиста, Лея и Ариела, играют в видео игру, а папа спокойно ходит рядом и снимает процесс на видео.

Дело в том, что девочки играют не в какие-нибудь приключения котика, а в жестокую игру Mortal Kombat 11, которая официально запрещена для детей, что подтверждает текст на коробке с диском, а также не рекомендуется лицам младше 18 лет, причем не только в России, но и в большинстве стран мира.

Для победы нужно избить своего противника по рингу до смерти, кровь и жестокие анимации присутствуют, не говоря уж об особо страшных добиваниях врага. Напомним, Лее всего 5 лет, а Ариеле 8, это явно не тот возраст, когда нужно видеть подобное.

«Давай-давай, Лея!» — подбадривал дочурку Джиган.

Напомним, супруга Джигана, Оксана Самойлова, подает на развод и планирует получить половину доходов супруга. Первое заседание суда состоится уже 15 июня.