«Я полюбила свое тело»: мачеха Никиты Преснякова объяснила, почему начала носить мини

В недавнем интервью 38-летняя Наталья Подольская дала понять, что после родов ей на несколько лет пришлось забыть о мини-юбках и шортах. Невестка Пресняковых не стала скрывать, что комплексовала из-за своей фигуры и внешности. Именно по этой причине, она старалась не появляться на публике в облегающих нарядах с длиной выше колен. Какое-то время возлюбленная музыканта пребывала в амплуа «примерной мамочки» там, где речь заходила именно о гардеробе. Однако сейчас знаменитость готова экспериментировать с имиджем.

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«Я приняла свое тело, полюбила его», — приводит «ОК!» слова Натальи Подольской.

Артистка призналась, что ей успели порядком надоесть однообразные скромные и «невзрачные» туалеты. При этом мачеха Никиты Преснякова уточнила, что возлюбленный полностью поддерживает ее в стремлении выглядеть привлекательно. Подольская призналась, что муж часто восхищается ее фигурой и ногами. Как говорит Наталья, ее супруг умеет быть обходительным и галантным.

Напомним, что пять лет назад выпускница «Фабрики звезд» родила своему мужу, известному певцу Владимиру Преснякову — сына Артема. Наталья сумела стать для супруга надежной опорой и тылом. В условиях домашней изоляции они вместе дают онлайн-концерты, к которым, как отмечает поп-исполнительница, Владимир готовится дольше, чем она. Младший братик Никиты Преснякова любит смотреть выступления своих именитых родителей. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Подольская не только нашла общий язык со свекровью — Еленой Петровной, но и подружилась с супругой своего пасынка — моделью Аленой Красновой.