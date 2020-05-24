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Звездный гость

Гастроли окончены: Максиму Фадееву запретили въезд на территорию Украины

Продюсер остался крайне недоволен подобным решением службы безопасности.

Гастроли окончены: Максиму Фадееву запретили въезд на территорию Украины
Максим Фадеев. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Максим Фадеев поделился со своими подписчиками в Instagram неприятной новостью. Продюсер выложил сообщение служб безопасности Украины, из которого понятно, что артисту в ближайшие три года запрещен въезд в страну. Не совсем ясно, почему было принято именно такое решение, однако Фадеев остался крайне разочарован увиденным.

«Как вам? Это сегодняшняя новость! Уверен, что Международный суд в Гааге разберется в правомерности подобного решения!» — поделился со своими фанатами артист.

Пользователи социальной сети в комментариях всячески поддерживают продюсера. Многие отмечают, что не перестанут слушать музыку Максима, несмотря ни на что. А вот поступок властей Украины крайне осуждают, уверяя, что он был необдуманным.

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