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Звездный гость

Актер Джереми Реннер превратил дом своей матери в руины

Неожиданный поступок сына довел Валери Керли до слез.

Актер Джереми Реннер превратил дом своей матери в руины
Джереми Реннер. Фото: globallookpress

Актер Джереми Реннер превратил дом своей матери буквально в руины, но ей это понравилось. Один из «Мстителей» Marvel принял участие в популярном шоу HGTV Home&Garden, российская версия которого носит название «Звездный ремонт».

Актер родом из небольшого городка Модесто, что в Калифорнии. В начале 90-х ему удалось выбраться в Голливуд и начать развивать себя как актера. В конечном итоге все дети Валери Керли перебрались в города покрупнее и женщина осталась совсем одна в Модесто. Чтобы исправить эту неприятную ситуацию дети решили купить любимой маме дом в Лос-Анджелесе и все прошло хорошо, вот только отделка нового жилища была не идеальной. Так что семья решила устроить сюрприз и полностью переделать дом до переезда Валери.

Все работы заняли пять недель, а когда Керли увидела результат, то буквально расплакалась от счастья. По словам женщины, она думала, что ошиблась адресом.

Напомним, в начале 2000-х карьера актера Джереми Реннера была не так идеальна, так что он профессионально занимался переделкой домов.

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