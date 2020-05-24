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«Султан бы не устоял»: Нур Феттахоглу блеснула точеной фигурой в купальнике

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не оставила равнодушными своих поклонников.

«Султан бы не устоял»: Нур Феттахоглу блеснула точеной фигурой в купальнике
Нут Феттахоглу (Фото: Instagram.com/eclipsnf)

После окончания съемок турецкого сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу сконцентрировалась на семье. Вместе с мужем Бизнесменом Левентом Везироглу актриса воспитывает четырехлетнюю дочь Элису Гюзин. Малышка появилась на свет в феврале 2016 года. Своего первенца партнерша Халита Эргенча родила в 35 лет. Знаменитость уже переживала кризис в отношениях с избранником. Еще до беременности Нур некоторое время жила отдельно от Левента. И это длилось на протяжении полугода. В итоге Феттахоглу помирилась с возлюбленным и вскоре стало известно, что она находится в интересном положении.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, перерыв в съемках после «Великолепного века» сделал и Халит Эргенч. Супруг Бергюзар Корель дал понять, что роль султана Сулеймана потребовала от него полной эмоциональной и профессиональной отдачи.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу поделилась снимком в купальнике, подчеркнув свою стройную фигуру (Фото: Stories, Instagram.com/eclipsnf)

В Stories Нур поделилась свежим снимком, чем и привлекла внимание верные почитателей. Позже этот же кадр появился и на фан-страничках Феттахоглу в Instagram. Примечательно, что перед объективом фотокамеры актриса из «Великолепного века» предстала в слитном купальнике на одно плечо. Возлюбленная Левента Везироглу не только подчеркнула точеную фигуру, но и сделала акцент на изящной талии. Поклонники знаменитости не стали скрывать, что они залюбовались красивой осанкой актрисы. И это при том, что Нур позировала спиной к камере.

«Нур в отличной форме, такая же стройная как и в сериале», «Султан бы не устоял», «Просто красавица, какая точеная талия», «Это наша Махидевран султан?!», «Ничего лишнего, нет и намека на вульгарность! Пример женственности и элегантности», «Одна из немногих актрис, которая и вне образа выглядит божественно», «Очень нежно… Она такая хрупкая и невесомая» — отреагировали на снимок актрисы ее верные почитатели.

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