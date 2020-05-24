«Султан бы не устоял»: Нур Феттахоглу блеснула точеной фигурой в купальнике

После окончания съемок турецкого сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу сконцентрировалась на семье. Вместе с мужем Бизнесменом Левентом Везироглу актриса воспитывает четырехлетнюю дочь Элису Гюзин. Малышка появилась на свет в феврале 2016 года. Своего первенца партнерша Халита Эргенча родила в 35 лет. Знаменитость уже переживала кризис в отношениях с избранником. Еще до беременности Нур некоторое время жила отдельно от Левента. И это длилось на протяжении полугода. В итоге Феттахоглу помирилась с возлюбленным и вскоре стало известно, что она находится в интересном положении.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, перерыв в съемках после «Великолепного века» сделал и Халит Эргенч. Супруг Бергюзар Корель дал понять, что роль султана Сулеймана потребовала от него полной эмоциональной и профессиональной отдачи.

В Stories Нур поделилась свежим снимком, чем и привлекла внимание верные почитателей. Позже этот же кадр появился и на фан-страничках Феттахоглу в Instagram. Примечательно, что перед объективом фотокамеры актриса из «Великолепного века» предстала в слитном купальнике на одно плечо. Возлюбленная Левента Везироглу не только подчеркнула точеную фигуру, но и сделала акцент на изящной талии. Поклонники знаменитости не стали скрывать, что они залюбовались красивой осанкой актрисы. И это при том, что Нур позировала спиной к камере.