«Тонконожка и толсторожка»: Павел Воля предложил поклонникам придумать название для фото

Юморист и резидент шоу Comedy Club Павел Воля вместе с супругой Ляйсан Утяшевой 14 мая отметили 7-летие первенца Роберта зажигательной вечеринкой, нарядившись в сказочных персонажей, как ранее сообщал портал Teleprogramma.pro. Теперь Воля решил поднять настроение себе и своим подписчикам в Instagram и предложил придумать название сказки, в которой бы могли появиться такие персонажи:

«Сказочные герои в деле. Если бы мы снимались в кино, как бы назывался этот фильм?» — подписал снимок с дня рождения сына Воля.

Поклонники юмориста стали соревноваться в искрометности и находчивости. Среди предложенных можно найти оригинальные варианты вроде «Тонконожка и толсторожка», «Покорительница воли», «Ляйсента и кощей».

Кто-то из подписчиков заметил, что Утяшева и Воля – самые дорогие аниматоры на детский праздник. Но чего не сделают любящие родители ради наследника, чтобы порадовать его на день рождения в период самоизоляции.