«Я сам пропустил»: Билан поддержал выпускников 2020 года

Дима Билан поддержал одинадцатиклассников, которым в этом году предстоит пропустить одно из важных событий в жизни.

Дима Билан опубликовал в сети Instagram пост, в котором выразил слова поддержки одинадцатиклассникам. Певец рассказал, что понимает чувства ребят по поводу выпускного, который может не состояться из-за пандемии коронавируса в мире.

«Я сам его пропустил из-за поступления в Москве в Гнесинское училище! И изнутри знаю эту легкую грусть о потерянном выпускном в своей жизни. Но если мы все знаем и понимаем ради чего все, и если есть мотивация и дружба класса, то обязательно все еще случится», — поддержал Билан. View this post on Instagram A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial) on May 23, 2020 at 8:41am PDT

Певец отметил, что когда снимут карантин, выпускники смогут, как полагается, отметить это событие: запустить в небо шары, попрощаться со школой и встретить рассвет, как и миллениалы когда-то. Дима призвал не растраиваться, а набраться терпения, так как у них все только начинается.

Поклонники Дмитрия подхватили инициативу и тоже поддержали школьников.