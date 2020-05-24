«Я сам пропустил»: Билан поддержал выпускников 2020 года

Дима Билан опубликовал в сети Instagram пост, в котором выразил слова поддержки одинадцатиклассникам. Певец рассказал, что понимает чувства ребят по поводу выпускного, который может не состояться из-за пандемии коронавируса в мире.
«Я сам его пропустил из-за поступления в Москве в Гнесинское училище! И изнутри знаю эту легкую грусть о потерянном выпускном в своей жизни. Но если мы все знаем и понимаем ради чего все, и если есть мотивация и дружба класса, то обязательно все еще случится», — поддержал Билан.
Певец отметил, что когда снимут карантин, выпускники смогут, как полагается, отметить это событие: запустить в небо шары, попрощаться со школой и встретить рассвет, как и миллениалы когда-то. Дима призвал не растраиваться, а набраться терпения, так как у них все только начинается.
Поклонники Дмитрия подхватили инициативу и тоже поддержали школьников.
«Ди, вот зашел прям в точку пульнул, поддержал словом, улыбнулся, внушил добродетель», «Если класс дружный, то соберутся обязательно и отпразднуют окончание школы! Да и воспоминаний — на всю жизнь! Мы из тех выпускников, кто на удаленке школу заканчивали! Экзотика своеобразная», — написали пользователи Сети.