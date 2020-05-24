«Поток негатива»: Жасмин расстроили посты в Сети

Певица поделилась мнением, что от некоторых людей в Instagram исходит слишком много отрицательной энергии.

Певица Жасмин рассказала о том, что в дни карантина стала больше времени проводить в социальных сетях. Звезда отмечает, что ее к этому сподвигнул интерес узнать, чем живут люди на других платформах. Но к своему удивлению Жасмин пришла к выводу, что большая часть знакомых, на которых она подписала, несут в ленту Instagram один негатив.

«Заходишь, видишь ленту, в основном все позитивно: размышлялки, приколы, котики, фотки еды. Но от некоторых людей в ленте постоянно высвечиваются длинные негативные посты. По десять штук в день разных, вот правда. Всем вечно недовольные, исплевавшиеся ядом, отрицающие все и вся», — написала певица. View this post on Instagram A post shared by Певица Жасмин (@jasmin) on May 23, 2020 at 8:25am PDT

Жасмин поделилась желанием поставить подобных пользователей сети в блок, но побоялась, что они это заметят и обидятся, ведь многие из них ее хорошие знакомые и друзья. Но читать такой поток негатива ей очень сложно.

«Неужели им не жаль так проживать свою жизнь?», — задает риторический вопрос звезда. больше по теме «Пижамное настроение»: 42-летняя Жасмин продемонстрировала свой домашний образ Певица находится в изоляции вместе с детьми.

К слову поклонники певицы выразили мнение, что от таких токсичных людей необходимо отписаться и ничего страшно не произойдет.