«Появилась хорошая история»: отец Нюши озвучил свое мнение о тесном общении дочери с Кридом

Отец певицы Нюши, продюсер Владимир Шурочкин озвучил свое мнение о тесном общении дочери с Егором Кридом. Напомним, замужняя певица позволила себе обнять бывшего возлюбленного в гримерке после онлайн-концерта. Снимками артистка поделилась на личной странице в Instagram, чем спровоцировала волну обсуждения: некоторые наиболее агрессивные фанаты пары Нюши и Крида даже позволили себе заявлять, что нынешний супруг артистки якобы препятствует воссоединению молодых.

Спустя время позицией по поводу всего услышанного поделился и Шурочкин. В разговоре с журналистами он отметил, что ничего предосудительного в поведении дочери и Крида не видит. Владимир со своей стороны искренне рад тому факту, что и Нюша, и Егор повзрослели, и смогли взглянуть на былые отношения по-новому. Он сам, как и Игорь Сивов, относится к такому решению певицы спокойно.

«Появилась хорошая история, почему бы им не посотрудничать? Я отношусь к этому нормально. И супруг Нюши тоже. Он же взрослый человек», — приводит слова экс-солиста «Ласкового мая» «Экспресс-газета».

Не держит Шурочкин зла на Егора и за публичные эмоции. Мужчина уверен – недопонимания относятся к эпизодам минувшим, помнить о них необязательно.