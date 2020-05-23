Увековечил: Джиган набил татуировку с именем сына

Подобным образом рэпер лишний раз доказал, насколько маленький Давид был долгожданным наследником для него.

Джиган набил татуировку с именем сына. Маленький Давид стал четвертым ребенком рэпера и модели Оксаны Самойловой. Появления наследника Устименко ждал не один год, а когда стало известно, что супруга наконец-то беременна мальчиком, даже расплакался. Когда же в семью пришла беда, и Джиган оказался в реабилитационном центре, в Сети начали поговаривать – именно появление долгожданного мальчика пагубно сказалось на образе жизни знаменитого отца.

В субботу, 23 мая, стало известно, что Джиган решился на татуировку с именем ребенка. Фигурные буквы будут украшать левую руку рэпера на участке от запястья до локтя. Планируется, что мастер нанесет Устименко черно-белый рисунок, который будет дополняться датой появления малыша на свет.

Стоит отметить, что некоторые фолловеры Джигана остались разочарованы его выбором. Люди посоветовали Вайнштейну сделать татуировку в честь жены – они уверены, что подобный поступок заставит Самойлову передумать и забрать документы на развод. «Татухой надо у Оксаны прощения вымаливать», «Итак весь татуированный, имени сына и не видно будет», «Это какая по счету? 38?», — пишут они.