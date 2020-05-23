«Отличный наряд»: вслед за Пугачевой певица Валерия предпочла молодежный стиль в одежде

На днях в Сети миллионы поклонников порадовались за стройную и стильную Аллу Пугачеву, вышедшую на прогулку в невероятно модном и стильном аутфите. Многие, в том числе эксперт портала Teleprogramma.pro, отметили, что выбранный Примадонной прикид в молодежном стиле сделал звезду намного моложе.

Вслед за Пугачевой по-молодежному оделась и певица Валерия. 52-летняя звезда предстала перед подписчиками в своем Instagram в бордовом спортивном костюме, кожаной куртке и белых кроссовках. В руках у певицы красовалась черная сумка-тоут.

«Редкое фото на улице. Съездили в продовольственный, завезли мамуле продукты, хоть посмотрели на неё издалека» — подписала снимок Валерия.

Поклонники отметили, что их любимица стала выглядеть намного моложе. И поспешили сделать комплимент ее выбору и вкусу: