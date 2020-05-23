«Не забуду свой первый выход на сцену»: Бузова рассказала о своих страхах

Певица и телеведущая решила поговорить с подписчиками на тему страхов и способах справиться с ними.

Ольга Бузова предложила поклонникам пообщаться на тему страхов. В своем Instagram певица опубликовала пост, в котором призналась в страхах за своих близких, рассуждала о массовых страхах людей из-за коронавируса и затронула тему боязни высоты.

«Мне кажется, что пугает всегда что-то в первый раз. Никогда не забуду свой первый выход на сцену, несмотря на то, что к тому моменту уже 4 года была на ТВ и не боялась камеры», — поделилась звезда.

Рассуждая на эту тему Бузова намекала на то, что страх это непредвиденное жизненное обстоятельство, к которому можно привыкнуть. Певица привела в пример ситуацию с коронавирусом. Ольга говорит, что в стране появилась тенденция к победе над заразой, а все из-за того, что люди перестали бояться и адаптировались к новым условиям. Она аргументировала свою теорию статистикой выздоровевших по стране. Их число составляет 8111 человек за последние сутки.

«И вот тут как раз логично, есть статистика выздоровлений, видно, как работают врачи, нет рефрижераторов на улице и в целом паники, вроде как даже тестируют вакцину», — написала Ольга. больше по теме Ольга Бузова подразнила поклонников горячим снимком в банном полотенце Певица решила показать в Сети свою утреннюю процедуру.

Эпидемия кажется звезде не такой уж и неизведанной. Плюс ко всему Ольга уверена, что в мире уже изобрели вакцину и тестируют ее, а у властей есть план по борьбе с CoViD-19.

«А чего боитесь вы, расскажите?», — предложила поклонникам звезда.

К слову сказать, подписчики Ольги не замедлили с ответом, но никто из них не упомянул среди своих страхов коронавирус.