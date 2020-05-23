Бьюти-преображение: Екатерина Боярская покрасила волосы в неожиданный цвет

70-летний Михаил Боярский всю жизнь окружен женщинами. Однако супруга Лариса Луппиан подарила ему сына Сергея и дочь Елизавету. Так вышло, что у сына родилась две девочки, а дочки два мальчика. Наследников артиста редко можно увидеть, но уже не первый год в Сети обсуждают его 21-летнюю внучку Екатерину. Девушка живет в Санкт-Петербурге. Она стала настоящей красавицей.

Боярская обладает пышными формами. Ранее поклонники даже заявляли, что она может составить конкуренцию Анне Семенович. Очаровательная блондинка имеет много поклонников, но редко появляется на публичных мероприятиях. Она лишь несколько раз сопровождала знаменитого дедушку на ковровой дорожке. А на карантине Екатерина решила поэкспериментировать с имиджем. На новом фото девушка предстала с неожиданным цветом волос.

Локоны наполовину она покрасила в яркий розовый цвет. Для полноты образа, девушка надела тесный топ, косуху и джинсы. Блондинка сделала насыщенный макияж, подведя глаза и выделив красивые скулы. Выглядела она по-настоящему дерзко. Поклонники пришли в восторг от снимка. «Ого», «Просто, красавица с прекрасной стройной фигурой, правда!», «Классно, Катя, идет такой стиль», «Какой образ», «Какой образ», — прокомментировали пост подписчики.

Также Екатерина дала отпор хейтерам, которые не оценили ее преображение. Напомним, что ранее также покрасила волосы в розовый цвет Наталья Рудова. Перекрасила локоны на карантине и Настя Ивлеева.