«Николь и Аврора»: артистка Валентина Легкоступова показала своих внучек

Валентина Легкоступова в этом году отметит 55-летие. Она была звездой в 80-х, выступая с песней «Ягода-малина». Но потом певица неожиданно пропала из поля зрения. Она жила на Канарах, где занималась риэлторской деятельностью, а также вышла замуж и родила дочку Анетту и сына Матвея. В 2018 году артистка переехала в Феодосию. Как оказалось, она уже не преподает в Академии имени Гнесиных, а просто наслаждается жизнью.

Звезда стала героиней передачи «Привет, Андрей!». Она исполнила свой хит и восхитила всех моложавым видом. В беседе с ведущим Андреем Малаховым и гостями, артистка вспомнила о прошлом, а также призналась, что именно ради материнство в свое время ушла со сцены.

«Я очень захотела стать мамой. Это была самая главная задача у меня в то время. Мне казалось, что это самое главное, что должно быть. Я родила дочь Анетту, которая уже подарила мне двух очаровательных внучек. Николь и Аврора, шесть и пять лет. Да и сыну моему 19 лет», — рассказала Легкоступова.

Несколько фото она передала редакторам передачи. На них можно увидеть ее взрослых детей, а также внучек. Девочки оказались похожи на бабушку. К слову, певица неожиданно призналась, что строит новые отношения. Имя избранника она не назвала. Ведущий не подозревал, артистка успела развестись.