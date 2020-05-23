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Звездный гость

«Николь и Аврора»: артистка Валентина Легкоступова показала своих внучек

Исполнительница хита «Ягода-малина» стала героиней передачи Андрея Малахова.

«Николь и Аврора»: артистка Валентина Легкоступова показала своих внучек
Валентина Легкоступова. фото: globallookpress.com/

Валентина Легкоступова в этом году отметит 55-летие. Она была звездой в 80-х, выступая с песней «Ягода-малина». Но потом певица неожиданно пропала из поля зрения. Она жила на Канарах, где занималась риэлторской деятельностью, а также вышла замуж и родила дочку Анетту и сына Матвея. В 2018 году артистка переехала в Феодосию. Как оказалось, она уже не преподает в Академии имени Гнесиных, а просто наслаждается жизнью.

Звезда стала героиней передачи «Привет, Андрей!». Она исполнила свой хит и восхитила всех моложавым видом. В беседе с ведущим Андреем Малаховым и гостями, артистка вспомнила о прошлом, а также призналась, что именно ради материнство в свое время ушла со сцены.

дочка Легкоступовой
Дочка Легкоступовой. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Я очень захотела стать мамой. Это была самая главная задача у меня в то время. Мне казалось, что это самое главное, что должно быть. Я родила дочь Анетту, которая уже подарила мне двух очаровательных внучек. Николь и Аврора, шесть и пять лет. Да и сыну моему 19 лет», — рассказала Легкоступова.

Сын Легкоступовой. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Несколько фото она передала редакторам передачи. На них можно увидеть ее взрослых детей, а также внучек. Девочки оказались похожи на бабушку. К слову, певица неожиданно призналась, что строит новые отношения. Имя избранника она не назвала. Ведущий не подозревал, артистка успела развестись.

Легкоступова с внучками
Легкоступова с внучками. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

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