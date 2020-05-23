После скоротечного романа с Казаченко сын Джигарханяна мечтает о Волочковой

После скоротечного романа с бывшей женой Вадима Казаченко Ольгой 54-летний Степан Джигарханян лечит душу в бане. Напомним, о расставании мужчины и женщины стало известно из уст самого Джигарханяна: в «прямом эфире» у Анны Калашниковой он подметил, что именно Ольга была инициатором расставания. Зла на девушку Степан не держит и надеется, что в скором времени обретет вторую половинку.

Скучать одному Джигарханяну не приходится: с другом Степан решил израненную душу в бане. Удивил мужчина и неожиданной откровенностью – ему очень импонируют банные привычки Анастасии Волочковой. Для Джигарханяна общий интерес – хороший повод найти точки соприкосновения с балериной, но доподлинно неизвестно, знает ли об этом Настя.

В беседе с журналистами «Собеседника» Джигарханян назвал Волочкову «умной» и подметил, что его искренне восхищает самобытность Волочковой – та практически не реагирует на жесткую критику в свой адрес.

«Наверно, правильно делает», — акцентировал внимание он.

Впрочем, в ближайшее время встретиться Степан с Анастасией все же не сможет, ведь в Москве по-прежнему сохраняется режим самоизоляции. Что думает по этому поводу Казаченко, пока остается загадкой.