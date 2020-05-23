Откровение в Сети: Кожухов мечтал быть керосинщиком

Михаил Кожухов вспомнил историю из детства. Телеведущий описал ее в своем Instagram. В детстве будущий телеведущий жил у бабушки с дедушкой в Подмосковье. У них был примус и керосинка, которую маленького Мишу отправили наполнять в лавку к старому керосинщику.

«Как же вкусно пахло в этой керосиновой лавке! В ней была такая приступка, в которую были вмонтированы баки, и в лавке сидел человека, который огромным половником черпал этот керосин и через воронку тебе наливал», — вспоминает ведущий.

Кожухов отмечает, что это были незабываемые моменты. Смотря на этого человека маленький Михаил восхищался им и считал, что он самый важный человек на земле.

«Какой же он счастливый! Он продает керосин — он такой важный человек! И так вкусно здесь пахнет! И я мечтал, что когда вырасту, я займу место этого человека в керосиновой лавке! Но не сложилось…», — с иронией завершил Михаил рассказ.

⠀ больше по теме Андрей Макаревич проведет экскурсию по местам славы группы The Beatles Лидер «Машины времени» повезет туристическую группу в Лондон.

Напомним, Михаил Кожухов советский и российский журналист-международник, теле- и радиоведущий, сценарист, продюсер. Принимал участие в создании и ведении ряда телепрограмм на разных российских телеканалах. Основную известность и популярность получил как ведущий программ «В поисках приключений» и «Вокруг света» на телеканале «Россия», а также последующих передач в формате путешествий «Охота к перемене мест» и «Далеко и еще дальше».