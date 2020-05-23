Джонни Депп продемонстрировал своим подписчикам в Instagram уникальную картину

На аккаунт актера уже подписались почти пять миллионов человек.

Джонни Депп продолжает неспешно развивать свой аккаунт в Instagram. В то время когда российским знаменитостям нужно вкладывать огромное количество денег и усилий для того, чтобы получить отклик от пользователей социальных сетей, Депп не делает буквально ничего и тем не менее его аккаунт невероятно популярен. Семь постов и уже почти пять миллионов фанатов наблюдают за своим кумиром, это ли не успех.

В своей новой публикации Депп показал свою картину, которую он начал создавать еще в далеком 2006 году.

«Странно, что бывают вещи, которым мы когда-то отдавали такую чистую, интенсивную сосредоточенность и преданность в течение многих месяцев. Затем внезапно ветер меняется, и мы полностью переключаемся на что-то другое. Я нашел эту картину, которую начал писать в 2006 году, а после забыл о ней. Но все же этот кусок незаконченного дела почему-то всегда оставался у меня в голове» — объяснил Депп.

Напоследок актер заметил, что даже если мы живем в суете современного мира, то все равно продолжаем помнить о чем-то важном, к чему всегда хочется вернуться.