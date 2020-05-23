«Санта-Барбара» по-русски: у Павла Прилучного внезапно нашлась «сестра»

У находящегося на грани развода Павла Прилучного внезапно нашлась «сестра». На днях 32-летний актер стал участником странной истории, которой поспешил поделиться с аудиторией. Выходя из дома по своим делам, Павел обнаружил у входа в жилище странную пару – беременную девушку и молодого человека, который находился в инвалидной коляске. Поинтересовавшись, что происходит, Павел услышал, что незнакомка перед ним – его сестра из США, которой требуется финансовая помощь.

Оставить ситуацию вот так Прилучный не мог. Во время разборок выяснилось, что незнакомка, которая называет себя родственницей Павла, общалась с фейком артиста в Instagram, и тот обещал поддержать ее финансово, поэтому девушка поспешила встретиться со спасителем лично.

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Портал RU.TV подмечает – позже Павел назвал случившееся «беспределом» и отметил, что именно так, по его мнению, выглядит изнанка популярности. Отметим, что знаменитости регулярно «обретают» потерянных родственников. Однако иногда это оказывается правдой – так, например, художник Никас Сафронов случайно узнал о существовании шестого внебрачного сына. Деятель культуры переговорил с мамой мальчика, а затем принял решение оформить парня как одного из наследников.