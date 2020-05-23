Ведущая «Орла и решки» сравнила людей с мышами

Алина Астровская предположила, что трудности, которые мы испытываем в связи с карантином, подобны экспериментам, которые проводят над грызунами ученые.

Алина Астровская в своем Instagram опубликовала весьма интересный пост. Его суть в том, что ведущая сравнивает условия, в которые попали люди по всему мир из-за коронавируса, с трудностями, которые испытывают подопытные грызуны.

Астровская рассказала об экспериментах американского ученого. Их суть состояла в том, что подопытным создали райские условия и они перестали развиваться. Им дали неограниченный запас еды и воды, огородили их от хищников и болезней, дали простор для размножения. Но эксперимент провалился — вся колония мышей вымерла.

«Конечно мы гораздо интеллектуальнее грызунов, но принцип тот же: переживая кризисы, создавая социальные связи, обучаясь новому, мы становимся более выносливыми и этот опыт дает рост», — подчеркнула звезда. больше по теме Алина Астровская призналась, что постоянно «глохнет» на автомобиле Телеведущей трудно справиться с механической коробкой передач.

В своем аллегоричном тексте, ведущая говорит и о своих трудностях в том числе. Но уточняет, что созданные пандемией проблемы вызывают в ней лишь азарт и она не собирается плыть по течению.