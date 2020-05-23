«Потрясающее сочетание цветов!»: Рудковская выбрала для завтрака свежие оттенки

Звезда Instagram и музыкальный продюсер стремится каждый день удивлять поклонников новыми идеями сервировки. И ей это удается.

Известный продюсер и светская львица Яна Рудковская по традиции запечатлела на фотографии свой завтрак. Утренний стол супруга Евгения Плющенко на этот раз сервировала по-особенному: в необычном цветовом сочетании и при этом без вычурной роскоши. Голубые оттенки посуды Рудковская гармонично подчеркнула синими орхидеями, которые оказались скомпонованы с желтыми цветами. Снимком она поделилась с подписчиками своего Instagram.

«Сегодня очень нежный завтрак, даже солнечный», — написала под фото Рудковская. И отметила: «40 процентов моих подписчиков именно из-за #рубрикамоизавтраки подписаны на меня, включая большое количество иностранцев. При опросе в сторис 98,2 процента моей аудитории просили оставить рубрику».

Многие подписчики порадовались, что светская львица продолжит делиться с ними снимками своих завтраков. Они поспешили отметить, что на этот раз стол Рудковской довольно сильно отличается от предыдущих сервировок:

«Голубое небо и солнце!!! У меня позитив от этой необыкновенно красивой композиции!», «Какие орхидеи, невероятно красиво! Очень нежный завтрак», «Волшебно, нежно, прекрасно», «Потрясающее сочетание цветов! Стильно, вкусно и очень красиво. Голубые цветы просто нереальные» — написали некоторые.

Нашлись и те, кто недовольно отреагировал на публикацию. Критики довольно часто набрасываются на Рудковскую за ее контент в Instagram, считая, что девушка чересчур кичится своей роскошной жизнью.