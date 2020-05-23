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Звездный гость

На заднем дворе: Меган Маркл воссоздала место, где она и принц Гарри полюбили друг друга

Герцогиня очень романтичная натура и точно знает, как порадовать своего возлюбленного.

На заднем дворе: Меган Маркл воссоздала место, где она и принц Гарри полюбили друг друга
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress

Пара, которая только что отпраздновала двухлетие счастливого брака, всегда дарит друг другу невероятно романтичные подарки, сообщает издание People со ссылкой на собственный источник. Меган Маркл решила сделать день рождения своего супруга в сентябре прошлого года особенным, вернув воспоминания о поездке, которую они совершили в Африку, когда они только начали встречаться.

Герцогиня практически полностью сумела повторить их с Гарри приключения на заднем дворе в кемпинге Ботсваны. Это место имеет особенное значение для пары. Маркл установила палатку, взяла спальные мешки, приготовила ужин и повторила тот вечер, в который они влюбились друг в друга.

В одном из своих интервью Гарри рассказал, что то путешествие в Африку с Меган, состоялось после всего пары свиданий в Лондоне. Как рассказывает сам принц, ему с трудом удалось убедить Маркл отправиться с ним в путешествие, а тот вечер под звездами был по-настоящему фантастическим.

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