Раздразнил Тарзана?: Моргенштерн обзавелся элитными часами за 2 миллиона рублей

В условиях пандемии рэпер, судя по всему, стал единственным, кого не настиг финансовый кризис.

Любимчик молодежи рэпер Моргенштерн потратил 2 миллиона рублей на элитные часы Rolex. Эффектный атрибут стал далеко не первым в списке самых дорогих покупок Алишера: так, годом ранее артист приобрел «новый мерин», который обошелся ему в 7 миллионов рублей. Моргенштерн так гордится транспортным средством, что даже умудрился снять его в клипе и посвятил машине песню.

Позже Алишер немало удивил своих подписчиков, заполучив себе цепочку за 3 миллиона рублей наличными. Кулон выполнен в форме сферы, внутри которой прячется зайчик- Playboy. Передачу денег ювелирам Моргенштерн осуществлял в «прямом эфире». Тогда же Алишер пошутил, что надел на шею чью-то машину.

Алишер Моргенштерн/Фото: https://www.instagram.com/morgen_shtern/ больше по теме «Кто еще так «двигается» в 22!»: рэпер Моргенштерн похвастался своим особнякомУ молодой звезды есть бассейн, баня и домашняя студия.

Судя по всему, рэпер стал единственным исполнителем, которого не затронул кризис, возникший на фоне пандемии. Новым приобретением Моргенштерна стали элитные часы Rolex, инкрустированные белыми камнями прямо вокруг циферблата. Скрывать радости от покупки Алишер не стал: на личной странице в Instagram он напомнил всем вокруг, что стал востребованным и высокооплачиваемым, хотя ему «едва больше 20».

Напомним, ранее супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, пожаловался на финансовые проблемы в период коронавируса. Исполнитель попросил помочь ему дотациями вместо врачей и пенсионеров.