«Очаровательная принцесса-невеста»: Каменских поделилась редким фото со свадьбы с Потапом

Настя Каменских прославилась, когда стала выступать дуэтом с Потапом. Поклонники подозревали, что между ними роман, но сами влюбленные до последнего хранили молчание. В прошлом году они устроили долгожданную свадьбу под Киевом на природе. Мероприятие прошло тайно, но журналисты все-же узнали о нем. Как позже признался артист, они скрывали отношения и не торопились с росписью, так как он развелся с первой женой только в 2014 году и не хотел задеть чувства своего сына Андрея.

И вот 23 мая пара отметила первую годовщину со дня свадьбы. Потап трогательно поздравил свою возлюбленную с радостным событием и поделился свадебным фото. Каменских также разместила в соцсети кадр, где позирует в пышном белом платье с кружевным верхом и открытой спиной. Длинная фата дополняла наряд от дизайнера Galia Lahav. Жених был в молочном костюме и кедах, выдержав даже праздничный образ в своем стиле.

«Ни свадьба, ни роспись, ни первая годовщина, ни все последующие не имеют никакого значения! Самое главное — это необыкновенная и необъяснимая связь между нами! Которая заставляет верить во все легенды и истории о счастье, о настоящих узах свыше! Люди могут прожить всю жизнь в браке так и не познав истинной любви, а ведь именно она главное и основополагающее чувство! Мой отец всегда говорил, что любовь приходит как солнечный удар. И я желаю, чтобы каждый человек в мире познал и прочувствовал его! Ведь любовь — это такое счастье», — написала певица.

Поклонники пришли в восторг от снимков. Многие поздравили супругов с радостным событием. «Идеальные. Настенька самая красивая невеста», «Какие вы классные», «Как же красиво! Вы восхитительная пара», «Свадебная арка восхитительна!», «Будьте счастливы», «Невероятная пара. Очаровательная принцесса-невеста», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Настя феноменально похудела к свадьбе. Теперь она поддерживает форму.