«Умничка»: Лазарев на самоизоляции посвятил время обучению пятилетнего сына

37-летний артист души не чает в Никите и маленькой доченьке Анечке.

Сергей Лазарев на самоизоляции посвятил время обучению пятилетнего сына. Через год-два маленький Никита пойдет в школу, поэтому артист решил воспользоваться перерывом в рабочем графике и предложил малышу позаниматься по задачнику. Кадрами урока Лазарев поделился со своей аудиторией.

Видео наглядно продемонстрировало сообразительность ребенка. В ролике Никита как орешки щелкает любые задачи – начиная от грамматики и заканчивая математическими примерами. Лишь однажды малыш задумался перед тем, как дать папе верный ответ.

«Зонтек или зонтик? Хмм… Зонтик правильно писать», — восклицательно поднял Никита палец вверх.

Лазарев старался поддерживать своего отпрыска и вдохновлять его на дальнейшее решение.

«Умничка ты!», — сдержанно, но с особой теплотой прокомментировал он.

Влюблены в Никиту Лазарева и многочисленные подписчицы Сергея. Снимки с мальчиком они встречают с особым умилением: малыша спешат похвалить за сообразительность, а также за огромные серо-зеленые глаза.