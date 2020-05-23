«Ее главный фанат»: Харламов оригинально поздравил Гузееву с днем рождения

Известная актриса и ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева отмечает 23 мая день рождения. В числе первых ее поздравил комик Гарик Харламов. Юморист давно питает «особые чувства» к Гузеевой – она не раз становилась объектом насмешек и шуток в его аккаунте в Instagram.

В день рождения актрисы Харламов не забыл поздравить свою любимицу. Он разместил видеонарезку с телесвахой из передачи и написал:

«Поздравляю с днём рождения @_larisa_guzeeva_!! Здоровья и творческих побед! Ура!».

Подписчики Харламова присоединились к поздравлениям. Кроме того, некоторые заметили, что Гарик правильно поступил, не забыв о дне рождения актрисы:

«Гарик, ты ее ГЛАВНЫЙ фанат!Спасибо Лариса вам за все! УРА», «Гарик, в твоих интересах, чтобы у Ларисы было крепкое здоровье», «Гузеева Красотка, Гарик вообще Красавчик! Очень тонкое и умное поздравление» — отметили некоторые.