«Мой любимый мутант»: Хилькевич поделилась оригинальным снимком с мужем

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич очень активно ведет свой микроблог в социальной сети Instagram. У звезды регулярно появляются новые публикации, и в основном в них Хилькевич старается с юмором подходить к затрагиваемым темам.

Например, на этот раз звезда повеселилась на тему совместных фото с мужем, которыми очень часто просят поделиться ее поклонники. Звезда замужем за бизнесменом Артуром Волковым, и супруг очень редко появляется в ее публикациях. На этот раз удовлетворить любопытство фанатов Хилькевич решила оригинальным способом – сняла селфи с возлюбленным, на котором красовалась смешная маска.

«Хотела сначала подписать — «мой любимый мутант….», но потом подумала, что не все помнят, что Черепашки-Ниндзя были мутантами! А вообще маски — это идеальное приспособление для мужей, жены которых все время просят сфоткаться вместе» — подписала совместный снимок с супругом актриса.

Хилькевич посоветовала девушкам носить с собой парочку подобных масок на случай. Многие из поклонниц шутку звезды оценили.

«Мой и без маски такое лицо делает, что от мутанта не отличишь», «Аня вы с Артуром просто супер», «Масочный режим», «Так можно и в пятёрочку спокойно ходить» — посмеялись в комментариях люди.