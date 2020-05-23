«Я твой супергерой!»: Подольская и Пресняков засняли поющего во сне маленького сына

В комнате юного Артемия стоит видеоняня, которая позволяет певице не волноваться за наследника.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков засняли поющего во сне пятилетнего сына Артемия. Певица установила в спальне малыша видеоняню, благодаря которой она не переживает за ребенка и в любой момент может посмотреть, что происходит в помещении, не заходя внутрь. Так, устройство помогло Наталье выяснить – Тема исполняет накопленный за день репертуар, не просыпаясь.

На личной странице в Instagram Подольская поделилась забавными кадрами. На видео можно заметить, как Тема, не открывая глаз, громко озвучивает строчки, предположительно, из песни победителя «Евровидения» Александра Рыбака «Супергерой».

«Я твой супергерой! Если бы ты мой был… у тебя есть…да-да!», — произносит отрывки во сне малыш, чем немало умиляет своих родственников. За кадром Наталья и Владимир, наблюдая за концертом, громко смеются.

Ранее Наталья рассказывала – она хочет, чтобы Артемий вслед за ней и Владимиром стал музыкантом. Сам мальчик видит себя в будущем в качестве врача – об этом он рассказал Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».