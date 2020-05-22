«Страшно жить женщинам»: Галкин спародировал Литвинову в кружевных перчатках и вуали Пугачевой

Максим Галкин спародировал Ренату Литвинову, одолжив у Аллы Пугачевой кружевные перчатки и вуаль. Вот уже второй месяц комик находится на самоизоляции в общем с Примадонной замке. Чтобы не терять формы, юморист периодически снимает забавные ролики, примеряя на себя образ того или иного знаменитого коллеги. На этот раз Галкин вернулся к истокам и адаптировал для публики Ренату Литвинову – в свое время Максим неоднократно делал пародию на актрису.

Специально для ролика Галкин одолжил у любимой супруги перчатки и вуаль. В кружевном ручном атрибуте Примадонна неоднократно появлялась в эфире программы «Достояние Республики», поэтому не узнать их достаточно трудно. Довершил Галкин образ шарфиком с рюшечками в стиле более юной Ренаты.

«Как страшно жить нам, женщинам, в этой самоизоляции. Никакого разнообразия! С каким мужиком заперли, с тем и живи. У меня у подруги Любки 8 любовников было. Представляете, какие финансовые потери? Это вам не то, что нефть упала, это серьезно», — в свойственной для Ренаты манере поиронизировал Галкин.

Положительно оценили пародию и комментирующие. «Максим, вы совсем не растеряли навык», «Шедеврально», «Макс, вы и Рената – единое целое уже», «Очередной шедевр», «Долго смеялась», «Не успела включить звук, уже поняла, что Литвинова», «Это просто бесподобно! Хотим больше», — написали они.