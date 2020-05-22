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В модной кожаной рубашке: Бабкина впервые навестила театр после госпитализации

От своего музыкального коллектива Надежда получила в подарок букет цветов.

В модной кожаной рубашке: Бабкина впервые навестила театр после госпитализации
Надежда Бабкина/Фото: https://www.instagram.com/p/B3Mgj0yCVc-/

Недавно выписавшаяся из больницы 70-летняя Надежда Бабкина впервые навестила театр. О своем появлении в «Русской песне» артистка отчиталась в личном микроблоге в Instagram. Напомним, в первый день апреля исполнительница загремела в госпиталь с подозрением на коронавирус. В определенный период времени врачи приняли решение о переводе Бабкиной в реанимацию. К счастью, усилия специалистов дали свои плоды – Надежда пришла в себя и уже в конце месяца выписалась.

Побывав дома с близкими, Надежда достаточно быстро вернулась к работе. Бабкина дала интервью в эфире передачи «Пусть говорят», а в пятницу, 22 мая, навестила главное детище – театр. За кулисами артистка появилась при полном параде – с кудрями и в модной, черной, кожаной удлиненной рубашке, а также с макияжем, который, впрочем, не смог скрыть бледности лица.

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина/Фото: https://www.instagram.com/ngbabkina/?hl=ru

В подарок от любимого коллектива Надежда получила букет цветов.

«Русская песня» встретила торжественно. С некоторыми ребятами не виделась очень давно», — рассказала певица.

Когда Бабкина планирует полноценно вернуться к работе, пока неизвестно. Однако петь Надежда уже начала – в честь 9 Мая артистка записала ролик, посвященный Дню Победы.

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