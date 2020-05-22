«Никто не может гарантировать»: Лопырева призналась, что не боится расставания с Булатовым

Модель в «прямом эфире» в Instagram подметила, что не входит в список тех женщин, кто будет удерживать мужчину, если тот желает уйти.

36-летняя Виктория Лопырева призналась, что не боится расставания с бизнесменом Игорем Булатовым. Напомним, модель связала себя узами брака во второй раз в декабре 2019 года – на тот момент Вика и Игорь уже стали родителями маленького Марка-Лионеля. Тогда знаменитость многие осуждали, а некоторые злые языки и вовсе желали Лопыревой и Булатову скорого расставания, ведь, по слухам, Игорь ушел к Вике от беременной жены.

В недавнем «прямом эфире» Вика призналась – она не боится расставания с мужем. Обретение такого мужчины, как Игорь, стало для нее большим сюрпризом в жизни, ведь Лопырева никогда не посылала во Вселенную запроса о богатом предпринимателе. Единственное, чего на тот момент она хотела – любить и быть любимой. Сейчас Вика полностью удовлетворена реализацией желаемого.

Не отрицает модель и того факта, что у любой из сторон чувства могут закончиться в один из моментов. Подсознательно Вика к этому готова, и удерживать Игоря не будет.

«Никто не может дать гарантии, что завтра у кого-то из нас (и необязательно это буду я) чувства не закончатся. Более того — никто не говорит, что если отношения закончились, это плохо», — приводит ее слова Woman.