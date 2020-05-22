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Звездный гость

«Занялись боксом»: Рудковская объяснила, откуда у Плющенко синяк под глазом

Светская львица и фигурист снова представили поклонникам свое видеотворение.

«Занялись боксом»: Рудковская объяснила, откуда у Плющенко синяк под глазом
ЯНА РУДКОВСКАЯ И ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО. ФОТО: ФРОЛОВ МИХАИЛ/АРХИВ "КП"

Яна Рудковская вместе с супругом, фигуристом Евгением Плющенко, сняли очередное забавное видео для TikTok, в котором светская львица не так давно завела аккаунт. На этот раз звездная пара забавно импровизировала под песню Ирины Аллегровой «Угонщица», которое Рудковская опубликовала и в Instagram. Под публикацией она написала: «Еще вопрос, кто кого угнал».

При этом многие фолловеры заметили, что на лице Плющенко, под самым глазом, красуется синяк, и вспомнили, что на вчерашнем видео его явно не было. Рудковская объяснила: «Все мужчины в нашей семье занялись боксом. Тренировки не проходят бесследно, судя по довольному лицу Евгения!».

Значительное место в Instagram Рудковской занимают фотографии ее завтраков. Девушка регулярно придумывает  идеи для сервировки, а декором стола служат роскошные букеты живых цветов.

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