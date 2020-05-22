«Растарабанило»: актера «СашиТани» Андрея Гайдуляна не узнали фанаты из-за лишнего веса

Актера сериала «СашаТаня» Андрея Гайдуляна раскритиковали за лишний вес. В пятницу, 22 мая, 36-летний артист поделился в личном микроблоге в Instagram свежим фото, которое было сделано еще до карантина во время прогулки по магазинам одежды. Прямо в торговом зале Андрей примерил на себя белый бомбер с нашивкой NASA, ярко-желтую кепку и безразмерные штаны со странным принтом. Какая именно из вещей добавила актеру веса визуально, не вполне понятно, однако в комментариях Гайдулян подвергся критике за внешний вид.

«Что-то вас растарабанило», «Люкс», «Может, вам немножечко похудеть? Привести себя в форму там», «Человек-шкаф», «Поправились вы знатно», «Лицо полностью соответствует образу», — высказались они. Нашлись, впрочем, и те, кто за Андрея заступился: «Красавчик! И чувство юмора имеется», — парировали они.

Сам Гайдулян реагировать на критику не стал.