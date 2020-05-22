«Как же жизненно»: Тимати показал, как провел свой последний месяц

Певец Тимати не так часто появляется в своем микроблоге в Instagram, как хотелось бы его многомиллионной армии поклонников. Поэтому каждый его пост – это целое событие: публикации неизменно набирают сотни тысяч лайков и просмотров, а обсуждения под ним не утихают долгие дни.

На этот раз Тимур Юнусов наглядно продемонстрировал, как провел весь последний месяц самоизоляции. Он превратился в экстраверта-домоседа, отказывающегося даже отвечать на телефонные звонки. Судя по всему, не выход рэпера на связь многих беспокоит – его телефон трезвонит без умолку.

«Я, весь последний месяц» — прокомментировал публикацию музыкант.

Многие шутку не оценили. Однако, часть комментаторов согласились с исполнителем – подобное настроение в самоизоляции их стало накрывать все чаще:

«Блин, а я сегодня как раз думала над тем, что деградирую в изоляции: звонит телефон весь день, а я прямо вся такая не желательная. Оказывается, это нормально», «Как же жизненно», «По-моему последние два месяца все живут на звонках. Так, что аж уши горят», «У меня точно также май проходит», «Прям про меня», «Все задолбали звонить по видео связи. Жиза просто» — подтвердили многие.