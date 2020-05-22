Сладкие малыши: Прилучный продемонстрировал заботу сына и дочери о маленьком питомце

Находящийся на грани развода Павел Прилучный показал, как сын и дочь учатся заботиться о маленьком питомце. Вот уже второй месяц актер старается посвящать внезапно освободившееся время домашним делам: «мажор» активно постигает азы кулинарного искусства, а затем балует детей вниманием и играми. Периодически Тимофей и Мия возвращаются к маме, а затем вновь приезжают навестить отца.

В один из таких визитов Павел и сделал трогательный снимок. В кадре мальчик и девочка с особым интересом и заботой ухаживают за маленькой ящерицей, которую с наибольшей вероятностью поймали на улице. Тимофей на правах мужчины и старшего брата помогает Мие удерживать питомца, а заодно внимательно следит, чтобы маленькое животное не убежало.

Напомним, на днях в прямом эфире Агата Муцениеце подтвердила намерение развестись с мужем. Актриса назвала Павла «человеком на букву «П» и заявила, что больше не хочет о нем говорить, поскольку уверена, что их пути давно разошлись.